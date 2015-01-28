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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 17:52 BJT

路透调查：2015年铁矿石均价料降至纪录低点，供应过剩难以消化

现货铁矿石价格周二触及62.80美元，根据The Steel Index从2008年年底开始汇集的资料，这仅略高于2009年3月的纪录低点59.10美元。

“主要生产商坚决扩张市场占有率，无法避免地导致低价情况持续更久，”Julius Baer分析师Carsten Menke指出。

巴西的淡水河谷 、澳洲的力拓 、必和必拓 、及Fortescue Metals Group 都认为，自己的低成本产量，让他们能够在价格下跌时依然获利，这些业者牺牲效率较差的生产商，扩大自己的市场份额。

分析师指出，随着较小型矿商关闭而来的供应下降，对价格没有什么支撑；去年5月铁矿石跌落100美元之后，持续处于跌势。

花旗集团称，现货价可能在第三季跌到低见53美元。(完)

各机构的铁矿石年度价格预测图表(link.reuters.com/xyt83w)

各机构的铁矿石季度价格预测图表(link.reuters.com/tyt83w)

中国铁矿石进口及钢铁产量预测图表(link.reuters.com/zyt83w)

(编译 张涛/蔡美珍；审校 高琦/艾茂林)
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