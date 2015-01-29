基金观点：陆股大涨后震荡难免，年前波动料加剧--元大宝来投信

路透台北1月29日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信发表最新的陆股评论称，大陆A股在去年11、12月喷出式的暴走行情，大风吹着大猪、小猪一起飞，好不疯狂，相信股民今年应该都可以过个快乐好年，甚至还希望春节长假缩短些，赶快继续抢钱。不过，最近公布的消息面是多空参半，宏观经济数据仍相对疲软，但政府政策面持续深化，国家改革活力强劲，生机勃勃，使得春节长假之前的股市表现更趋复杂。

从国际外在环境来看，美国复苏力道转趋稳定，但欧盟开始实施QE以挽救疲弱的经济，显见国际经济表现分歧，部分区域仍需要货币政策来支撑。国内部份，中国国家统计局最新公布规模以上企业去年12月获利连续5个月下滑，同比衰退8%，跌势比11月扩大3.8%，2014年全年中国规模以上企业获利成长仅约3.3%，总体经济数据未见亮点。也难怪工信部提出2015年工业生产成长8%目标，虽然略低于去年，但在新常态，结构调整期间，工信部认为这个目标仍然需要付出艰辛努力。

市场也认为地产投资、基建投资短期内仍可能继续减速，未来一季内都不易改善。面对调结构、去芜存菁的政策基调，这样的结果是可以忍耐、等待的，但股市大涨后就相对尴尬些。倒是央行相隔近两年后再度启动28天期逆回购操作，显见央行将确保稳定的货币供应，在经济转型和结构调整原则下，政策仍以结构和定向工具为主。

中国政府政策面则相当积极，改革红利持续扩大。国务院国资委表示2014年虽然没有大政策出台，但已奠定坚实基础，深化国有企业改革指导意见及8、9个相关配套将可望先行出台。上海市国资委表示深化国资改革，以推动集团公司的整体上市和核心资产上市。消息一出也带动国企改革概念股。

另外，工信部表示两化融合再来的具体措施将包括机器人、3D印表机示范专项，深化工业和互联网重点在物联网和车联网，而且两化融合要持续在民生领域推广，远程医疗、医疗资讯化都包含在内，将可望提升人民的医疗品质。中国这几年互联网的发展也反映在企业价值，根据研究机构对企业价值的最新排名，BAT皆在前十大，腾讯、阿里巴巴更跃升前二大，超过先前领军的中国移动及各大银行、石油龙头，互联网带动的经济活力备受市场肯定。

中国从大国迈向强国的过程中，结构性的调整、产业升级、深化、新兴需求潜力，到处都可改革，也都是机会。全球2013年人均GDP在1万美元以上的国家有65个，预计2014年有66个，目前中国已经有8个省份人均GDP突破1万美元，包括北京、天津、上海、浙江、江苏、内蒙古、广东、福建等。以人口来看，这8个省相当于8个国家之众，随着中国人民所得提昇，食、衣、住、行等整体生活品质只会要求更好更精，目前中国各行各业信息化投资金额普遍有2成左右的年增率，显示整个社会呼应政策期许，积极提升竞争力的努力。