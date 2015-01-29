基金观点：陆股大涨后震荡难免，年前波动料加剧--元大宝来投信

路透台北1月29日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信发表最新的陆股评论称，大陆A股在去年11、12月喷出式的暴走行情，大风吹着大猪、小猪一起飞，好不疯狂，相信股民今年应该都可以过个快乐好年，甚至还希望春节长假缩短些，赶快继续抢钱。不过，最近公布的消息面是多空参半，宏观经济数据仍相对疲软，但政府政策面持续深化，国家改革活力强劲，生机勃勃，使得春节长假之前的股市表现更趋复杂。
从国际外在环境来看，美国复苏力道转趋稳定，但欧盟开始实施QE以挽救疲弱的经济，显见国际经济表现分歧，部分区域仍需要货币政策来支撑。国内部份，中国国家统计局最新公布规模以上企业去年12月获利连续5个月下滑，同比衰退8%，跌势比11月扩大3.8%，2014年全年中国规模以上企业获利成长仅约3.3%，总体经济数据未见亮点。也难怪工信部提出2015年工业生产成长8%目标，虽然略低于去年，但在新常态，结构调整期间，工信部认为这个目标仍然需要付出艰辛努力。
市场也认为地产投资、基建投资短期内仍可能继续减速，未来一季内都不易改善。面对调结构、去芜存菁的政策基调，这样的结果是可以忍耐、等待的，但股市大涨后就相对尴尬些。倒是央行相隔近两年后再度启动28天期逆回购操作，显见央行将确保稳定的货币供应，在经济转型和结构调整原则下，政策仍以结构和定向工具为主。
中国政府政策面则相当积极，改革红利持续扩大。国务院国资委表示2014年虽然没有大政策出台，但已奠定坚实基础，深化国有企业改革指导意见及8、9个相关配套将可望先行出台。上海市国资委表示深化国资改革，以推动集团公司的整体上市和核心资产上市。消息一出也带动国企改革概念股。
另外，工信部表示两化融合再来的具体措施将包括机器人、3D印表机示范专项，深化工业和互联网重点在物联网和车联网，而且两化融合要持续在民生领域推广，远程医疗、医疗资讯化都包含在内，将可望提升人民的医疗品质。中国这几年互联网的发展也反映在企业价值，根据研究机构对企业价值的最新排名，BAT皆在前十大，腾讯、阿里巴巴更跃升前二大，超过先前领军的中国移动及各大银行、石油龙头，互联网带动的经济活力备受市场肯定。
中国从大国迈向强国的过程中，结构性的调整、产业升级、深化、新兴需求潜力，到处都可改革，也都是机会。全球2013年人均GDP在1万美元以上的国家有65个，预计2014年有66个，目前中国已经有8个省份人均GDP突破1万美元，包括北京、天津、上海、浙江、江苏、内蒙古、广东、福建等。以人口来看，这8个省相当于8个国家之众，随着中国人民所得提昇，食、衣、住、行等整体生活品质只会要求更好更精，目前中国各行各业信息化投资金额普遍有2成左右的年增率，显示整个社会呼应政策期许，积极提升竞争力的努力。
最近股市融资余额又超越证监会先前暂停三大券商新开两融帐户时的水准。证监会当时的动作造成当日股市大跌，看来似乎有被淡忘的感觉，显示大陆股市大涨后的投资活力。股市是经济的橱窗，A股更具有中国国企改革、国家改革、创新的使命，重要性自不待言。不过，监管机构希望市场理性、投机降温的意愿并不容忽视。根据统计上证指数单月涨幅超过20%后，后续虽然上涨趋势仍可持续，但次月震荡剧烈难免，加上过年长假将届，市场波动可能加剧。但诚如大陆券商所说“风停时，鹰会高飞”，趋势、政策推动的企业，后续仍将是关注焦点。投资心态宜更沉着、精挑细选。(完)
(整理 董永年; 审校 曾祥进)