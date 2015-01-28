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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 18:04 BJT

亚洲橡胶：东京期胶触及两周高位，但整体交投乏力

“沪市震荡剧烈。我听说有对冲基金的买单，短暂提振了沪胶期价，但之后沪胶价格回落，因中国需求疲弱，使得其他多数投资人仍然看空。”Gu说。

上海期交所主力5月期胶合约 一度高见每吨13,455元人民币，但之后回落，最后收报每吨13,280元，下跌25元人民币。

“TOCOM市场交易非常淡，多数投资人只做当日冲销交易，因目前市场走向不明朗。”Gu表示。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约最新报每公斤139.50美分，跌0.90美分。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 高琦/张若琪 审校 蔡美珍/张涛)
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