路透基点：台塑集团资本支出贷款从12亿增至15亿美元--TRLPC

路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台塑集 团五年期定期贷款案的规模已从12亿美元增加到15亿美元。 超过10家银行参贷。台湾银行、星展银行及兆丰国际商业银行为牵头 行兼簿记行。 参贷银行中，有六家牵头行：三菱东京日联银行，彰化银行，华南银 行，台湾土地银行，台北富邦银行和合作金库银行。 台湾银行为贷款管理行，兆丰为担保品控管行及文件准备行。 将于2月初签署贷款协议。这项贷款可选择延长两年，延期费用10个 基点。贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点。台北银 行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过35个基点的话，将由借款人支付超 出的部分。 一家工厂的厂房、机械及土地使用权将做为贷款担保品。融资所得将 用于越南一座钢铁厂项目的资本支出需求。 台化、台塑石化、台塑和南亚塑胶为担保人。 2014年12月，台塑集团签署了一笔5.1亿美元的六个月期过桥贷款， 所得资金也是用于支持在越南的一个钢厂项目。 这笔贷款的利率也是Libor加码135个基点，担保人与上述15亿美元贷 款一样。(完)