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债券 | 2015年 1月 28日 星期三 18:09 BJT

路透基点：台塑集团资本支出贷款从12亿增至15亿美元--TRLPC

路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台塑集
团五年期定期贷款案的规模已从12亿美元增加到15亿美元。
    
    超过10家银行参贷。台湾银行、星展银行及兆丰国际商业银行为牵头
行兼簿记行。
    
    参贷银行中，有六家牵头行：三菱东京日联银行，彰化银行，华南银
行，台湾土地银行，台北富邦银行和合作金库银行。
    
    台湾银行为贷款管理行，兆丰为担保品控管行及文件准备行。
    
    将于2月初签署贷款协议。这项贷款可选择延长两年，延期费用10个
基点。贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点。台北银
行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过35个基点的话，将由借款人支付超
出的部分。
    
    一家工厂的厂房、机械及土地使用权将做为贷款担保品。融资所得将
用于越南一座钢铁厂项目的资本支出需求。
    
    台化、台塑石化、台塑和南亚塑胶为担保人。
    
    2014年12月，台塑集团签署了一笔5.1亿美元的六个月期过桥贷款，
所得资金也是用于支持在越南的一个钢厂项目。
    
    这笔贷款的利率也是Libor加码135个基点，担保人与上述15亿美元贷
款一样。(完)
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