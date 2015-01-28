香港金融：去年零售银行业税前溢利减速，因非利息收入微降--金管局

路透香港1月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，2014年本地零售银行整体除税前经营溢利按年增长3.6%，较上年逾两成增速明显减慢，主要受非利息收入轻微下降影响。

金管局副总裁阮国恒在记者会上称，营运成本如工资、租金、合规成本仍未脱离升轨，但是盈利环境最主要的变化在于非利息收入。在2013年录得不俗的增长下，2014年的非利息收入有轻微下降，当中包括交易收入的减少。

“去年零售银行的净息差（净利息收益率）维持在1.4%，反映出银行在资产负债扩张的情况下，净利息收入录得双位数增幅。”他说。

去年零售银行的贷款总额按年增长12.7%，其中，香港以外地区贷款增长14.2%，但贸易融资录得1.4%跌幅，比上年44%增幅明显下滑。

阮国恒称，贸易融资下跌，这与香港与中国内地贸易增长减慢以及去年下半年整体贷款需求放缓有关。

去年下半年的信贷增长为5.7%，上半年则为19.1%；而由于银行存款增速略低于贷款增长水平，2014年零售银行的贷存比率升至72.2%，2013年则为70.3%。

阮国恒指出，“过去几年银行的信贷扩张速度较快，现时处于历史平均的中间偏紧水平，故去年下半年开始有银行采取较为谨慎的信贷控制。”

阮国恒提及，随着美国利率正常化及可能进入加息周期，香港愈来愈接近信贷周期逆转状况，但他有信心本地银行能够做好风险管理以及处理信贷成本上升带来影响。

金管局周二宣布，由2016年1月1日起香港适用的逆周期缓冲资本（CCyB）为0.625%，以符合巴塞尔协定三的规定。

巴塞尔协定三监管架构订明在2016-18年间分阶段实施逆周期缓冲资本，并于2019年1月1日全面生效，目的是提高银行体系抗震能力，以应对在信贷持续高速增长下系统性风险的积累。银行须在信贷周期上行时逐渐积存缓冲资本，以能在随后的信贷下行周期维持对实体经济的充足信贷。（完）