更正-欧元债市：希腊五年期公债收益率大幅上涨，反纾困内阁引发疑虑

(更正：因英文原文有误，标题中“触及纪录高位”应更正为“大幅上涨”；第一段中的“跳升至纪录高位”应更正为“跳升至2012年债务重组以来最高”)

路透伦敦1月28日 - 希腊五年期公债收益率(殖利率)周三跳升至2012年债务重组以来最高，投资人担心，反对纾困案的希腊新政府，即将与国际金主对峙冲突，此一疑虑重创希腊金融市场。

希腊总理齐普拉斯任命反撙节阁员，并中止希腊最大港口私有化计划后，周三首次主持内阁会议。

市场认为这显示齐普拉斯打算贯彻选前承诺，包括推翻纾困计划、放弃撙节、重新协商希腊债务。

希腊五年期公债收益率(殖利率) 跃升117个基点，至13.12%；三年期公债收益率涨189个基点，至16.09%，接近纪录高位；10年期公债收益率则上扬54个基点，报10.33%。

期限较短公债与较长期公债利差扩大，反映投资者愈发担心可能无法收回资金。

“过去几天的情况在继续。现在齐普拉斯宣布新内阁，财长看来也会是极左派阵营态度强硬的人物，”DZ Bank市场分析师Felix Herrmann称。

“市场愈发担心，希腊和其它领导人将起冲突。他与极右党派结盟也无济于事。”

欧元区其它二线国家公债收益率也上涨，葡萄牙10年期公债收益率 涨10个基点，报2.31%，西班牙 和意大利 10年期公债收益率则分别上扬6个基点，至1.45%和1.59%。他们都进一步脱离上周触及的纪录低位。

德国10年期公债收益率 上涨2个基点，报0.39%。(完)

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