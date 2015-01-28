欧洲汇市：英镑兑美元保持稳定，投资者静候美联储利率指引

英镑兑美元 持平于1.5192美元，远离上周尾段触及的18个月低点1.4952。英镑兑欧元 也持平，报0.74815英镑。

“形势还没有根本性的变化，”纽约梅隆银行的外汇策略师Neil Mellor说。

Mellor表示，在美联储会议前，市场对于大量做空美元持犹豫态度，以防美联储在政策紧缩上发出比之前更为谨慎的调子，不过他表示周三后英镑可能会走低。

“我们认为偏弱的国内生产总值(GDP)不会改变英国央行货币政策委员会(MPC)的想法，我们仍然预计即将发布的通胀报告不会像市场预期的那么温和，”ING分析师在一份报告中写道。

美联储为期两日的政策会议周三结束。政策制定者可能会重申在加息问题上的“耐心”态度，与此同时也会表达对经济将继续加快增长的信心。

不过考虑到油价的下滑，美元迅速走坚以及其它主要央行的一系列放松措施，一些交易员和投资者也越来越担心美联储对于未来升息的前瞻性指引将愈加趋于谨慎。(完)

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