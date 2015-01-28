表格：沪港通市场数据摘要--1月28日

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透香港1月28日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 111.68亿元人民币（已用14.1%） 101.32亿元人民币（已用3.5%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中信证券 560,168,781 74,372,116 634,540,897 2 宇通客车 114,962,745 139,618,813 254,581,558 3 中国平安 114,590,400 93,294,710 207,885,109 4 招商银行 56,987,262 116,674,682 173,661,943 5 福耀玻璃 103,644,844 9,768,830 113,413,674 6 大秦铁路 57,000,746 53,973,051 110,973,797 7 上海机场 94,566,920 1,409,088 95,976,008 8 上汽集团 45,803,142 31,066,460 76,869,602 9 中国人寿 13,306,337 52,330,925 65,637,262 10 长江电力 61,568,593 3,798,545 65,367,138 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 吉利汽车 39,632,800 40,485,600 80,118,400 2 汉能薄膜发电 54,462,960 17,089,460 71,552,420 3 白云山 50,838,300 9,126,000 59,964,300 4 海通证券 41,554,712 10,432,336 51,987,048 5 中国平安 7,743,275 25,070,200 32,813,475 6 中国中铁 26,740,530 3,215,670 29,956,200 7 中信证券 16,592,625 12,677,475 29,270,100 8 中国建材 22,351,460 985,400 23,336,860 9 华润电力 20,515,600 991,300 21,506,900 10 中国铁建 20,375,600 864,750 21,240,350 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20150128)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 林高丽)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目