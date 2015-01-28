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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 18:42 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月28日

路透香港1月28日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    111.68亿元人民币（已用14.1%）    101.32亿元人民币（已用3.5%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                   560,168,781       74,372,116        634,540,897
   2    宇通客车                   114,962,745      139,618,813        254,581,558
   3    中国平安                   114,590,400       93,294,710        207,885,109
   4    招商银行                    56,987,262      116,674,682        173,661,943
   5    福耀玻璃                   103,644,844        9,768,830        113,413,674
   6    大秦铁路                    57,000,746       53,973,051        110,973,797
   7    上海机场                    94,566,920        1,409,088         95,976,008
   8    上汽集团                    45,803,142       31,066,460         76,869,602
   9    中国人寿                    13,306,337       52,330,925         65,637,262
  10    长江电力                    61,568,593        3,798,545         65,367,138
 
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    吉利汽车                       39,632,800      40,485,600       80,118,400
   2    汉能薄膜发电                   54,462,960      17,089,460       71,552,420
   3    白云山                         50,838,300       9,126,000       59,964,300
   4    海通证券                       41,554,712      10,432,336       51,987,048
   5    中国平安                        7,743,275      25,070,200       32,813,475
   6    中国中铁                       26,740,530       3,215,670       29,956,200
   7    中信证券                       16,592,625      12,677,475       29,270,100
   8    中国建材                       22,351,460         985,400       23,336,860
   9    华润电力                       20,515,600         991,300       21,506,900
  10    中国铁建                       20,375,600         864,750       21,240,350
 
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 林高丽)
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