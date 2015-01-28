国际油市：380-cst燃料油现货升水下滑，竞争性卖单令市场承压

路透新加坡1月28日 - 380-cst燃料油现货升水周三连续第三个交易 日下跌，因现货时段交易方报出的竞争性卖单继续给市场带来压力。 路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下跌0.39美元至每吨较新加 坡现货报价升水0.72美元。 维多出售380-cst燃料油报价为每吨较新加坡报价升水0.50美元，上 日为每吨升水1美元。 目前无法联系到维多置评。 其他方面消息，Pakistan State Oil 网站显示，该公司在1 月暂别市场后，恢复进口第一和第二季度交付的燃料油。 该公司正在寻购总量83万吨，或每月平均27.7万吨的燃料油。Pakist an State Oil从维多买入两笔6万吨的低硫燃料油船货，2月船货的Fujair ah离岸价格(FOB)为每吨较阿拉伯湾报价升水48.73美元；3月船货价格则 为升水53.73美元。 日本石油连盟数据周三显示，最新一周日本低硫燃料油商业库存下跌 2.5%至86万千升。 炼厂产能利用率上涨0.4个百分点，至92.4%。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)