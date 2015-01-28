版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 19:13 BJT

国际油市：380-cst燃料油现货升水下滑，竞争性卖单令市场承压

路透新加坡1月28日 - 380-cst燃料油现货升水周三连续第三个交易
日下跌，因现货时段交易方报出的竞争性卖单继续给市场带来压力。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下跌0.39美元至每吨较新加
坡现货报价升水0.72美元。
    
    维多出售380-cst燃料油报价为每吨较新加坡报价升水0.50美元，上
日为每吨升水1美元。
    
    目前无法联系到维多置评。
    
    其他方面消息，Pakistan State Oil 网站显示，该公司在1
月暂别市场后，恢复进口第一和第二季度交付的燃料油。
    
    该公司正在寻购总量83万吨，或每月平均27.7万吨的燃料油。Pakist
an State Oil从维多买入两笔6万吨的低硫燃料油船货，2月船货的Fujair
ah离岸价格(FOB)为每吨较阿拉伯湾报价升水48.73美元；3月船货价格则
为升水53.73美元。
    
    日本石油连盟数据周三显示，最新一周日本低硫燃料油商业库存下跌
2.5%至86万千升。
    
    炼厂产能利用率上涨0.4个百分点，至92.4%。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐