国际油市：380-cst燃料油现货升水下滑，竞争性卖单令市场承压

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡1月28日 - 380-cst燃料油现货升水周三连续第三个交易 日下跌，因现货时段交易方报出的竞争性卖单继续给市场带来压力。 路透数据显示，380-cst燃料油现货升水下跌0.39美元至每吨较新加 坡现货报价升水0.72美元。 维多出售380-cst燃料油报价为每吨较新加坡报价升水0.50美元，上 日为每吨升水1美元。 目前无法联系到维多置评。 其他方面消息，Pakistan State Oil 网站显示，该公司在1 月暂别市场后，恢复进口第一和第二季度交付的燃料油。 该公司正在寻购总量83万吨，或每月平均27.7万吨的燃料油。Pakist an State Oil从维多买入两笔6万吨的低硫燃料油船货，2月船货的Fujair ah离岸价格(FOB)为每吨较阿拉伯湾报价升水48.73美元；3月船货价格则 为升水53.73美元。 日本石油连盟数据周三显示，最新一周日本低硫燃料油商业库存下跌 2.5%至86万千升。 炼厂产能利用率上涨0.4个百分点，至92.4%。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号