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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 19:16 BJT

东南亚股市：马来西亚股市下滑，菲律宾股市创下纪录收盘高位

泰国股市收高0.2%，报1,592.81点。
    
    Siam Cement 股价上扬1.7%至480泰铢，为2013年5月以来最
高收盘位，之前该公司公布季度净利成长11%，因石化业务利润率改善。
    
    马来西亚股市 收低0.4%。
    
    马来西亚央行周三维持指标利率在3.25%不变，一如外界预期，并称
通胀率料低于预期，并且经济依然处于稳定增长道路上，尽管大宗商品价
格大幅下挫。 
    
    央行决定于收盘后发布。
    
    菲律宾股市 收高0.4%，创下纪录收盘高位7,661.18点，超过1
月27日触及的7,630.57点。
    
    “人们对于该国的经济表现持乐观态度，加上有利于股市的外部因素
，继续给市场带来支持。”交易所主席Hans B. Sicat在一份报告中称。(
完)
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