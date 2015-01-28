中国经济：加快铁路核电等中国装备“走出去”，拓宽外储运用渠道--国务院

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
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路透北京1月28日 - 中国国务院常务会议周三称，加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”，推进国际产能合作、创新对外合作模式，探索采取合资、公私合营等投资运营方式。
同时完善支持政策，拓宽外汇储备运用渠道，支持企业在境内外发行股票或债券募集资金，发挥政策性金融工具作用，为重大装备和优势产能“走出去”提供合理的融资便利。
总理李克强主持召开国务院常务会议指出，促进重大装备和优势产能“走出去”，开展产能合作，实现互利共赢，不仅是扩大国际投资经贸合作的重要机遇，可以形成新的外贸增长点，也是国内产业优化升级的重要抓手。
会议决定，大力开拓铁路、核电等重大装备国际市场，整合行业资源，创新对外合作模式，探索采取合资、公私合营等投资运营方式，为有需求的国家提供工程设计咨询、施工建设、装备供应、运营维护等全方位服务，并通过国际合作开拓第三方市场。
以钢铁、有色、建材、轻纺等行业为重点，针对国际市场需要，支持企业利用国内装备在境外建设上下游配套的生产线，实现产品、技术和合规标准“走出去”。
通过对外工程承包、对外投资等，巩固通信、电力、工程机械、船舶等成套设备出口。支持企业境外并购、建立海外研发中心等，提高跨国经营能力。
李克强稍早在广东考察时已表示，国际市场需求不振和竞争加剧，要以中国装备“走出去”为突破口着力提高对外开放水平。
此外，会议还提出，顺应网络时代推动大众创业、万众创新的形势，构建面向人人的“众创空间”等创业服务平台，对于激发亿万群众创造活力，培育包括大学生在内的各类青年创新人才和创新团队，带动扩大就业，打造经济发展新的“发动机”，具有重要意义。
国务院表示要加大相关政策扶持。适应“众创空间”等新型孵化机构集中办公等特点，简化登记手续，为创业企业工商注册提供便利；完善创业投融资机制，发挥政府创投引导基金和财税政策作用。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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针对结盟案，两家公司表示，加强合作将在2017年4月起的三年内带来一年至少250亿日圆的成本节约效果。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股一 度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率将居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目前维稳偏低位水位，不致走跌。5月底虽 然还有缴税因素，可能造成市场资金分配不均，但未见得一定会拉抬短率。 〞也是可能从(资金)很多，变成刚刚好，〞前述大型银行说。 台湾