重温稿-中国经济：加快铁路核电等中国装备“走出去”，拓宽外储运用渠道--国务院

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透北京1月28日 - 中国国务院常务会议周三称，加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”，推进国际产能合作、创新对外合作模式，探索采取合资、公私合营等投资运营方式。
同时完善支持政策，拓宽外汇储备运用渠道，支持企业在境内外发行股票或债券募集资金，发挥政策性金融工具作用，为重大装备和优势产能“走出去”提供合理的融资便利。
总理李克强主持召开国务院常务会议指出，促进重大装备和优势产能“走出去”，开展产能合作，实现互利共赢，不仅是扩大国际投资经贸合作的重要机遇，可以形成新的外贸增长点，也是国内产业优化升级的重要抓手。
会议决定，大力开拓铁路、核电等重大装备国际市场，整合行业资源，创新对外合作模式，探索采取合资、公私合营等投资运营方式，为有需求的国家提供工程设计咨询、施工建设、装备供应、运营维护等全方位服务，并通过国际合作开拓第三方市场。
以钢铁、有色、建材、轻纺等行业为重点，针对国际市场需要，支持企业利用国内装备在境外建设上下游配套的生产线，实现产品、技术和合规标准“走出去”。
通过对外工程承包、对外投资等，巩固通信、电力、工程机械、船舶等成套设备出口。支持企业境外并购、建立海外研发中心等，提高跨国经营能力。
李克强稍早在广东考察时已表示，国际市场需求不振和竞争加剧，要以中国装备“走出去”为突破口着力提高对外开放水平。
此外，会议还提出，顺应网络时代推动大众创业、万众创新的形势，构建面向人人的“众创空间”等创业服务平台，对于激发亿万群众创造活力，培育包括大学生在内的各类青年创新人才和创新团队，带动扩大就业，打造经济发展新的“发动机”，具有重要意义。
国务院表示要加大相关政策扶持。适应“众创空间”等新型孵化机构集中办公等特点，简化登记手续，为创业企业工商注册提供便利；完善创业投融资机制，发挥政府创投引导基金和财税政策作用。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号
路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油市场周二下滑，因在经历了近一周 的上涨之后买兴减弱。 燃料油炼化利润率从近期高位回落，跨月价差和180-cst燃料油现货 升水均削减涨幅。 消息人士称，周二新加坡380-cst燃料油相比于洲际交易所(ICE)6月 布兰特原油的的炼化利润率0900 GMT时报每桶负8.70美元左右，前一日则 为负7.91美元左右。 JBC Energy在一份日报中称，燃料油裂解价差自4月中旬以来的坚挺 态势，一定程度上是今年上半年全球供应季节性收紧的结果。 该公司表示，周库存指标暗示，这种市场趋紧的影响正在显现，而且 料将进一步收紧。 不过该公司预计，未来几周全球市场季节性收紧趋势将触底反弹。 路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差<FO180SGCKMc 1>周一报每桶负3.02美元，为2月27日以来最窄贴水。 于此相似，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差<FO180BRTCKM c1&g