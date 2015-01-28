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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 20:04 BJT

国际油市：亚洲柴油正价差走阔，更多中东供给将涌入市场

路透新加坡1月28日 - 亚洲柴油正价差周三走阔，因预计将有更多的
中东现货供给进入市场。
    
    路透数据显示，2月/3月价差走阔0.18美元至每桶0.58美元。交易员
表示，当正价差在每桶0.80-0.90美元左右时，柴油库存通常能够带来获
利。
    
    交易员还表示，随着中国石油化工股份有限公司和沙特阿拉伯国家石
油公司(沙特阿美)在延布新组建的合资精炼厂增加柴油出口，亚洲柴油正
价差或进一步走阔。
    
    根据一位熟悉Yanbu Aramco Sinopec Refining Co (Yasref)的消息
人士，周四时将有包括含硫量10ppm的柴油船货装船，目的地可能是阿姆
斯特丹。
    
    该消息人士还表示，这座日加工40万桶的精炼厂目前产能利用率在60
%左右，预计将在2月中时增加生产。
    
    泰国PTT售出3万吨航煤，船期为2月22-24日，将从Map Ta Phut装船
，不过买家和价格细节尚无法确认。
    
    泰国Bangchak Petroleum稍早时曾标售两艘各1万吨的2月上半月航煤
船货，不过目前无法确认这些船货是否已经售出。
    
    马来西亚Petronas标售30万桶含硫量500ppm的柴油，船期为2月16-18
日，此次标售将在2月28日关闭。(完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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