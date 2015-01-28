国际油市：亚洲柴油正价差走阔，更多中东供给将涌入市场

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡1月28日 - 亚洲柴油正价差周三走阔，因预计将有更多的 中东现货供给进入市场。 路透数据显示，2月/3月价差走阔0.18美元至每桶0.58美元。交易员 表示，当正价差在每桶0.80-0.90美元左右时，柴油库存通常能够带来获 利。 交易员还表示，随着中国石油化工股份有限公司和沙特阿拉伯国家石 油公司(沙特阿美)在延布新组建的合资精炼厂增加柴油出口，亚洲柴油正 价差或进一步走阔。 根据一位熟悉Yanbu Aramco Sinopec Refining Co (Yasref)的消息 人士，周四时将有包括含硫量10ppm的柴油船货装船，目的地可能是阿姆 斯特丹。 该消息人士还表示，这座日加工40万桶的精炼厂目前产能利用率在60 %左右，预计将在2月中时增加生产。 泰国PTT售出3万吨航煤，船期为2月22-24日，将从Map Ta Phut装船 ，不过买家和价格细节尚无法确认。 泰国Bangchak Petroleum稍早时曾标售两艘各1万吨的2月上半月航煤 船货，不过目前无法确认这些船货是否已经售出。 马来西亚Petronas标售30万桶含硫量500ppm的柴油，船期为2月16-18 日，此次标售将在2月28日关闭。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号