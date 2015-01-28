国际油市：亚洲柴油正价差走阔，更多中东供给将涌入市场

路透新加坡1月28日 - 亚洲柴油正价差周三走阔，因预计将有更多的 中东现货供给进入市场。 路透数据显示，2月/3月价差走阔0.18美元至每桶0.58美元。交易员 表示，当正价差在每桶0.80-0.90美元左右时，柴油库存通常能够带来获 利。 交易员还表示，随着中国石油化工股份有限公司和沙特阿拉伯国家石 油公司(沙特阿美)在延布新组建的合资精炼厂增加柴油出口，亚洲柴油正 价差或进一步走阔。 根据一位熟悉Yanbu Aramco Sinopec Refining Co (Yasref)的消息 人士，周四时将有包括含硫量10ppm的柴油船货装船，目的地可能是阿姆 斯特丹。 该消息人士还表示，这座日加工40万桶的精炼厂目前产能利用率在60 %左右，预计将在2月中时增加生产。 泰国PTT售出3万吨航煤，船期为2月22-24日，将从Map Ta Phut装船 ，不过买家和价格细节尚无法确认。 泰国Bangchak Petroleum稍早时曾标售两艘各1万吨的2月上半月航煤 船货，不过目前无法确认这些船货是否已经售出。 马来西亚Petronas标售30万桶含硫量500ppm的柴油，船期为2月16-18 日，此次标售将在2月28日关闭。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)