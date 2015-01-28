国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，现货价格进入升水区间

路透新加坡1月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三升至约两个月高位每 吨78.63美元，因需求强劲且供给吃紧。欧洲至亚洲的运输推迟，是造成 亚洲供给紧张的原因。 强劲的基本面令韩国的现货石脑油价格进入升水区间，为近六个月来 首次。 交易商称，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以微小升水的价格，买入 两手石脑油现货，船期为3月上半月，到岸港为丽水(Yeosu)。 一些交易员估计，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约1 美元，为8月初以来的首次升水。 印度Essar Oil出售的2月石脑油也重返升水区间。其向维多出售最多 3.5万吨船期为2月21-25日的石脑油，价格为离岸价(FOB)每吨较中东报价 升水逾10美元。 维多也从科威特购入2.4万吨船期为2月15-25日的轻质石脑油，FOB价 每吨较中东报价升水约12美元。 新加坡现货市场上有三笔交易达成。 Socar以每吨442美元的价格向Sietco出售3月下半月石脑油。 PTT以每桶54.50美元的价格向维多出售两艘92号汽油船货，船期为2 月23-27日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)