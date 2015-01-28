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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 20:15 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，现货价格进入升水区间

路透新加坡1月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三升至约两个月高位每
吨78.63美元，因需求强劲且供给吃紧。欧洲至亚洲的运输推迟，是造成
亚洲供给紧张的原因。
    
    强劲的基本面令韩国的现货石脑油价格进入升水区间，为近六个月来
首次。
    
    交易商称，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以微小升水的价格，买入
两手石脑油现货，船期为3月上半月，到岸港为丽水(Yeosu)。
    
    一些交易员估计，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约1
美元，为8月初以来的首次升水。
    
    印度Essar Oil出售的2月石脑油也重返升水区间。其向维多出售最多
3.5万吨船期为2月21-25日的石脑油，价格为离岸价(FOB)每吨较中东报价
升水逾10美元。
    
    维多也从科威特购入2.4万吨船期为2月15-25日的轻质石脑油，FOB价
每吨较中东报价升水约12美元。
    
    新加坡现货市场上有三笔交易达成。
    
    Socar以每吨442美元的价格向Sietco出售3月下半月石脑油。
    
    PTT以每桶54.50美元的价格向维多出售两艘92号汽油船货，船期为2
月23-27日。(完)
         
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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