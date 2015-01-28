国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，现货价格进入升水区间

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡1月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三升至约两个月高位每 吨78.63美元，因需求强劲且供给吃紧。欧洲至亚洲的运输推迟，是造成 亚洲供给紧张的原因。 强劲的基本面令韩国的现货石脑油价格进入升水区间，为近六个月来 首次。 交易商称，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以微小升水的价格，买入 两手石脑油现货，船期为3月上半月，到岸港为丽水(Yeosu)。 一些交易员估计，价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约1 美元，为8月初以来的首次升水。 印度Essar Oil出售的2月石脑油也重返升水区间。其向维多出售最多 3.5万吨船期为2月21-25日的石脑油，价格为离岸价(FOB)每吨较中东报价 升水逾10美元。 维多也从科威特购入2.4万吨船期为2月15-25日的轻质石脑油，FOB价 每吨较中东报价升水约12美元。 新加坡现货市场上有三笔交易达成。 Socar以每吨442美元的价格向Sietco出售3月下半月石脑油。 PTT以每桶54.50美元的价格向维多出售两艘92号汽油船货，船期为2 月23-27日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号