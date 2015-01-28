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债券 | 2015年 1月 28日 星期三 20:14 BJT

美国数据：1月23日止当周抵押贷款申请减少，因贷款利率上升--MBA

路透纽约1月28日 - 周三公布的数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请下降，因抵押贷款利率上涨。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，1月23日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下跌3.2%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数跌5.1%至2,605.4。

购房贷款申请指数下滑0.1%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

当周30年期固息抵押贷款利率平均为3.83%，高于前一周的3.80%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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