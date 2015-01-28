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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 22:34 BJT

美国热股：雅虎准备剥分拆阿里巴巴持股，盘初大涨

路透1月28日 - 雅虎 公布了一项免税剥离其所持阿里巴巴 15%股权的计划，这是备受期待的雅虎剥离其所持阿里巴巴股权进程的第一步。这部份股权的估值大约为400亿美元。

雅虎周三盘初大涨3%，报49.42美元；阿里巴巴重挫3.7%，报99.12美元。 (完)
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