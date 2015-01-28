加拿大数据：12月就业岗位数据修正为减少11,300个，失业率修正为6.7%

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透1月28日 - 加拿大统计局周三修正该国12月就业数据，将就业岗位从之前的减少4,300个修正到减少11,300个，将当月全职就业岗位增数从53,500个下修至35,000个。
兼职就业岗位从减少57,700个修正到减少46,300个。失业率从6.6%修正到6.7%。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透5月9日 - 美国股市周二开盘上扬，标普500和纳斯达克指数创纪录新高，因马克龙在法国大选中获胜后，对风险资产的购买意愿增强，且本季报期美国企业业绩强劲。