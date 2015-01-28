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市场报道 | 2015年 1月 28日 星期三 21:45 BJT

加拿大数据：12月就业岗位数据修正为减少11,300个，失业率修正为6.7%

路透1月28日 - 加拿大统计局周三修正该国12月就业数据，将就业岗位从之前的减少4,300个修正到减少11,300个，将当月全职就业岗位增数从53,500个下修至35,000个。

兼职就业岗位从减少57,700个修正到减少46,300个。失业率从6.6%修正到6.7%。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)
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