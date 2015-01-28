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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 02:06 BJT

表格：美国财政部标售两年期公债得标利率为0.540%，投标倍数为3.74

路透华盛顿1月28日 - 美国财政部称，两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.540 中值 0.509 低值 0.479 价格/得标 价格 99.920748 高值得标比率 75.30% 投标倍数 3.74 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,071,200 总投标 　 97,217,771,200 竞争性投标得标 25,733,300,000 非竞争性投标得标 166,771,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 71,344,000,000 初级市场交易商得标 10,962,000,000 直接投标 9,005,000,000 直接投标得标 2,252,650,000 间接投标 16,602,000,000 间接投标得标 12,518,650,000 发行细节 发行日 2015/02/02 到期日 2017/01/31 CUSIP码 912828H78 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 李军；审校　母红)
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