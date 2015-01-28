表格：美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.084%，投标倍数为3.72

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升

波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。