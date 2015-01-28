表格：美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.084%，投标倍数为3.72

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透华盛顿1月28日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.084% 中值 0.080% 低值 0.060% 价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 14.18% 投标倍数 3.72 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,260,800 总投标 55,865,680,800 竞争性投标得标 14,989,230,000 非竞争性投标得标 11,030,800 FED附加 0 初级市场交易商投标 41,825,000,000 初级市场交易商得标 6,895,530,000 直接投标 2,040,000,000 直接投标得标 1,040,000,000 间接投标 11,989,650,000 间接投标得标 7,053,700,000 发行细节 发行日 2015/02/02 到期日 2017/01/31 CUSIP码 912828H60
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。