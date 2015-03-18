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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 02:31 BJT

表格：美联储对于重要经济指标的最新预估

路透3月18日 - 以下为美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的美国经济预估。

(所有数据为第四季(Q4)较上年同期第四季比较，唯有失业率为第四季均值；所有数据均为%)

决策者预计首次上调联邦基金利率的适合时间:

3月 12月 9月 6月 2014年3月 2015底 0.625 1.125 1.375 1.125 1.000 2016底 1.875 2.500 2.875 2.500 2.250 2017底 3.125 3.625 3.750 -- -- 长期 3.750 3.750 3.750 4.000 4.000

FOMC的预估:

2015 2016 2017 长期预估 实质国内生产总值(GDP)

3月 2.3-2.7 2.3-2.7 2.0-2.4 2.0-2.3 12月 2.6-3.0 2.5-3.0 2.3-2.5 2.0-2.3 失业率

3月 5.0-5.2 4.9-5.1 4.8-5.1 5.0-5.2 12月 5.2-5.3 5.0-5.2 4.9-5.3 5.2-5.5 个人消费支出(PCE)物价指数

3月 0.6-0.8 1.7-1.9 1.9-2.0 2.0 12月 1.0-1.6 1.7-2.0 1.8-2.0 2.0 核心PCE指数

3月 1.3-1.4 1.5-1.9 1.8-2.0 -- 12月 1.5-1.8 1.7-2.0 1.8-2.0 --

备注: 12月预估是在2014年12月17日发布。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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