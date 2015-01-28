美国FED：美联储称在升息问题上将保持耐心，指美国经济稳步扩张

路透华盛顿1月28日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申，在决定何时升息时将保持“耐心”，并称尽管全球其他市场出现动荡，美国经济仍在复苏的轨道上。

美联储今日结束了今年首次政策会议，会上联储官员未受其他多国央行采取迫切行动提振本国经济的影响，他们认为美国经济继续扩张。

“委员会认为在开始将货币政策立场正常化之时可以保持耐心，”美联储在声明中指出。

美联储认为，通胀下行，进一步远离长期目标，且基于市场的通胀指标也大幅走低，较之12月的声明，联储此次对通胀状况的评估更加负面。

但联储此次声明的基调总体乐观，表明其仍可能在今年晚些时候升息。部分联储官员和分析师曾暗示，联储在今年6到9月间升息的可能性更高，这是联储近10年来首次升息。

美联储未发布新的经济预估，也未安排在会后举行记者会。

美联储的政策立场在12月发生转变，联储在当月的声明中表示，在升息问题上将保持“耐心”，美联储主席叶伦在会后的记者会上进一步明确指出，“耐心”的意思是至少在未来两次会议上不会升息。

在12月的声明中，美联储表示这与之前声明中给出的“在相当长一段时间内”保持利率在近零水平的指引一致。

今日发布的声明中没再提及之前的指引。

联储称，“经济活动以稳健的步伐扩张，”一改之前声明中“以适度步伐扩张”的措辞。

联储称，“就业市场状况进一步改善，就业岗位强劲增长，失业率降低。”