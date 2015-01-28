芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，豆油挫跌至合约低位

路透芝加哥1月28日 - 美国大豆期货周三触及10月23日来最低，在过 去五个交易日中第四日下跌，因在南美国家即将收割之际，当地天气良好 有利作物生长，提振单产预期。 美国豆油期货大跌2.7%，至合约低位，此前美国监管机构批准阿根廷 的一项提议，给予阿根廷生物燃料制造商税务减免。 美国近月豆油合约 触及2009年3月16日来最低。 豆粕期货上涨，因在3月豆粕合约跌穿100日移动均线后，出现一些技 术性买盘。 分析师预计，美国农业部周四早上的报告将显示最新一周出口销售20 0,000-400,000吨大豆，15,000-30,000吨豆油和150,000-350,000吨豆粕 。 芝加哥期货交易所(CBOT)-3月大豆期货 收跌3-1/2美分，报每蒲 式耳9.70-1/4美元。 3月豆粕期货 收高0.8美元，报每短吨337.4美元。 3月豆油合约 收跌0.83美分，报30.34美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,811口，豆粕为84,979口，豆油为178 ,936口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)