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市场报道 | 2015年 1月 29日 星期四 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，豆油挫跌至合约低位

路透芝加哥1月28日 - 美国大豆期货周三触及10月23日来最低，在过
去五个交易日中第四日下跌，因在南美国家即将收割之际，当地天气良好
有利作物生长，提振单产预期。
    
    美国豆油期货大跌2.7%，至合约低位，此前美国监管机构批准阿根廷
的一项提议，给予阿根廷生物燃料制造商税务减免。
    
    美国近月豆油合约 触及2009年3月16日来最低。
    
    豆粕期货上涨，因在3月豆粕合约跌穿100日移动均线后，出现一些技
术性买盘。
    
    分析师预计，美国农业部周四早上的报告将显示最新一周出口销售20
0,000-400,000吨大豆，15,000-30,000吨豆油和150,000-350,000吨豆粕
。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)-3月大豆期货 收跌3-1/2美分，报每蒲
式耳9.70-1/4美元。    
           
    3月豆粕期货 收高0.8美元，报每短吨337.4美元。
    
    3月豆油合约 收跌0.83美分，报30.34美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为172,811口，豆粕为84,979口，豆油为178
,936口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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