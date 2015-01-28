纽约期市：期棉上涨，因在出口销售报告和美联储声明公布前有回补空头

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透纽约1月28日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三连涨第三日，触及一周半高点，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明和周四报告料将显示上周棉花出口销售强劲前，投资者回补空头。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 上扬0.66美分，或1.1%，收报每磅59.44美分，盘中上涨至1月16日来最高59.48美分。
投机者在本周迄今也在回补空头。在周五收市后，商品期货交易委员会(CFTC)公布截至1月20日该周投机者持有的净空头仓位上升至约四个月来最高。
回补空头在今日持续，因周四美国农业部将公布周度出口销售数据，交易商预料出口销售将连续第三周上升，因近几周棉价处于历来低位，鼓舞纺织厂买入。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申，在决定何时升息时将保持“耐心”，并称尽管全球其他市场出现动荡，美国经济仍在复苏的轨道上。 (完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透5月9日 - 美国股市周二开盘上扬，标普500和纳斯达克指数创纪录新高，因马克龙在法国大选中获胜后，对风险资产的购买意愿增强，且本季报期美国企业业绩强劲。