全球金市：金价进一步下挫，因美联储重申对升息保持耐心

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透纽约/伦敦1月28日 - 在周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)称将对升息决定上保持“耐心”后，金价扩大跌幅。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)在年内首次政策会议结束后表示，尽管其他市场仍然动荡，但美国经济仍在复苏轨道之上。美联储声明在维持利率不变上放弃使用倍受关注的“在一段长时间”的措辞。
1957 GMT，现货金 跌0.6%，报1,284.11美元，交投区间宽幅为13美元。
2月美国期金 收跌5.80美元，报每盎司1,285.90美元。
“美联储放弃'一段长时间'的措辞，和美联储确认将考量国际状况及重申对升息保持耐心互相抵销， ”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部主管Tai Wong说。
“不过，市场仍担心，可能美联储真的希望将利率正常化，因为风险资产下滑和美元稳定。短期资金在作多黄金和白银，所以两者表现正在挣扎之中。”
在美联储政策声明公布后，美元指数上涨0.4%，至日内高位。
Phillip Futures投资分析师Howie Lee表示，短期金价或将不会跌穿1,250美元，因为在下月农历新年前，中国消费者有买需。
香港政府统计处周二发布的数据显示，去年全年净流入中国的黄金量为81.37万公斤，较2013年全年的115.82万公斤低三成。
其他贵金属方面，现货银 跌0.3%，报每盎司17.97美元。现货钯金 劲涨2%，报每盎司793.50美元。现货铂金 跌0.4%，报每盎司1,253.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号
路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油市场周二下滑，因在经历了近一周 的上涨之后买兴减弱。 燃料油炼化利润率从近期高位回落，跨月价差和180-cst燃料油现货 升水均削减涨幅。 消息人士称，周二新加坡380-cst燃料油相比于洲际交易所(ICE)6月 布兰特原油的的炼化利润率0900 GMT时报每桶负8.70美元左右，前一日则 为负7.91美元左右。 JBC Energy在一份日报中称，燃料油裂解价差自4月中旬以来的坚挺 态势，一定程度上是今年上半年全球供应季节性收紧的结果。 该公司表示，周库存指标暗示，这种市场趋紧的影响正在显现，而且 料将进一步收紧。 不过该公司预计，未来几周全球市场季节性收紧趋势将触底反弹。 路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差<FO180SGCKMc 1>周一报每桶负3.02美元，为2月27日以来最窄贴水。 于此相似，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差<FO180BRTCKM c1&g