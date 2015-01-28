美股盘后：FACEBOOK公布业绩后股价劲挫2.9%

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透1月28日 - FACEBOOK 周三在美股盘后交易股价劲挫2.9%，此前该公司公布业绩。
FACEBOOK公布第四季GAAP每股收益为0.25美元，经调整后非GAAP每股收益为0.54美元，营收为38.5亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第四季每股收益为0.48美元，营收为37.7亿美元。(完)
(编译 李军；审校 母红)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透5月9日 - 美国股市周二开盘上扬，标普500和纳斯达克指数创纪录新高，因马克龙在法国大选中获胜后，对风险资产的购买意愿增强，且本季报期美国企业业绩强劲。