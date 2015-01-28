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市场报道 | 2015年 1月 29日 星期四 05:04 BJT

美股盘后：FACEBOOK公布业绩后股价劲挫2.9%

路透1月28日 - FACEBOOK 周三在美股盘后交易股价劲挫2.9%，此前该公司公布业绩。

FACEBOOK公布第四季GAAP每股收益为0.25美元，经调整后非GAAP每股收益为0.54美元，营收为38.5亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第四季每股收益为0.48美元，营收为37.7亿美元。(完)

(编译 李军；审校 母红)
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