美股盘后：FACEBOOK公布业绩后股价劲挫2.9%

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌

路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。