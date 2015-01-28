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市场报道 | 2015年 1月 29日 星期四 05:23 BJT

美股盘后：高通公布第一季业绩和财测后股价急挫6%

路透纽约1月28日 - 高通 周三在美股盘后交易中急挫6%，此前该公司发布会计年度首季业绩及财测。

高通公布，会计年度第一季GAAP每股收益为1.17美元，营收为71亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第一季度每股收益为1.25美元，营收为69.4亿美元。

高通预计第二季营收为65-71亿美元，第二季GAAP每股收益1.08-1.20美元。

高通预料，2015年会计年度稀释后非GAAP每股收益为4.75-5.05美元，稀释后GAAP每股收益为4.04-4.34美元，营收预估为260-280亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季度每股收益为1.28美元，营收为67.4亿美元；预计2015年会计年度每股收益为5.21美元，营收为278.1亿美元。(完)
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