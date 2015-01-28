美股盘后：高通公布第一季业绩和财测后股价急挫6%

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透纽约1月28日 - 高通 周三在美股盘后交易中急挫6%，此前该公司发布会计年度首季业绩及财测。
高通公布，会计年度第一季GAAP每股收益为1.17美元，营收为71亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第一季度每股收益为1.25美元，营收为69.4亿美元。
高通预计第二季营收为65-71亿美元，第二季GAAP每股收益1.08-1.20美元。
高通预料，2015年会计年度稀释后非GAAP每股收益为4.75-5.05美元，稀释后GAAP每股收益为4.04-4.34美元，营收预估为260-280亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季度每股收益为1.28美元，营收为67.4亿美元；预计2015年会计年度每股收益为5.21美元，营收为278.1亿美元。(完)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透5月9日 - 美国股市周二开盘上扬，标普500和纳斯达克指数创纪录新高，因马克龙在法国大选中获胜后，对风险资产的购买意愿增强，且本季报期美国企业业绩强劲。