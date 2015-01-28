美国股市: 道琼工业指数收跌1.13%，Nasdaq指数下挫0.93%

路透纽约1月28日 - 美国股市周三大跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申在决定何时升息时将保持“耐心”，并称美国经济仍在复苏的轨道上。

道指和标普500指数下挫逾1%，苹果 在上日公布业绩后大涨6.1%，限制Nasdaq指数的跌幅。

道琼工业指数 下跌195.84点，或1.13%，至17,191.37点；标准普尔500指数 收挫27.39点，或1.35%，至2,002.16点；Nasdaq指数 回落43.50点，或0.93%，至4,637.99点。(完)