美国股市: 道琼工业指数收跌1.13%，Nasdaq指数下挫0.93%

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透纽约1月28日 - 美国股市周三大跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申在决定何时升息时将保持“耐心”，并称美国经济仍在复苏的轨道上。
道指和标普500指数下挫逾1%，苹果 在上日公布业绩后大涨6.1%，限制Nasdaq指数的跌幅。
道琼工业指数 下跌195.84点，或1.13%，至17,191.37点；标准普尔500指数 收挫27.39点，或1.35%，至2,002.16点；Nasdaq指数 回落43.50点，或0.93%，至4,637.99点。(完)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透5月9日 - 美国股市周二开盘上扬，标普500和纳斯达克指数创纪录新高，因马克龙在法国大选中获胜后，对风险资产的购买意愿增强，且本季报期美国企业业绩强劲。