表格：新西兰12月底止年度贸易逆差扩大至11.5亿新西兰元，逊于预估

路透惠灵顿1月29日 - 周四公布的官方数据显示，新西兰截至12月底年度贸易逆差扩大，因乳品出口下跌拖累该国出口下降，而进口则因购买资本财增加而上扬。

新西兰统计局公布，12月贸易逆差为1.59亿新西兰元，截至12月31日的年度贸易逆差为11.5亿新西兰元。

路透访问的分析师此前预计，12月贸易逆差为2,650万新西兰元，年度逆差为9.8亿新西兰元。

12月出口较上月上升9.4%，但较上年同期下降6.9%，因乳品出口下跌，盖过肉类出口销售增长。

12月进口较上年同期上升7.6%，因进口的资本财上升，包括新西兰航空公司买进多部大型飞机，以及买入重型机器，带动进口上升。

政府表示，如果扣除诸如飞机等大额进口项目，年度贸易逆差将收窄至1.37亿新西兰元。

12月经季节调整后贸易逆差为4.77亿新西兰元。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 12月 11月 上年12月

贸易收支 逆差1.59 逆差2.85(逆差2.13) 顺差4.92

出口 44.2 40.4(40.2) 47.5

进口 45.8 43.3(42.4) 42.6

年度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元 截至12月的一年 截至11月的一年 截至13年12月一年

贸易收支 逆差11.5 逆差5(逆差4.5) 逆差3.2

出口 500.9 504.2(503.7) 480.4

进口 512.4 509.2(508.3) 483.6

1月贸易数据将于2月26日公布。(完)