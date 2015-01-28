《综述》FED乐观看待美国经济，暗示仍准备在今年升息

美联储官员曾表示，即便通胀率持于较低水平，他们仍可能会上调利率，相信经济成长和就业增加将最终导致价格上涨。他们同时认为首次“升息”后，利率将继续多年保持在远低于正常水平，并将继续促进投资和支出。

美联储在发布该最新政策声明之前，曾于2014年12月做出政策调整。当时美联储首次表示，将在升息问题上保持耐心。美联储主席叶伦当时清楚地表示，“保持耐心”意味着至少为两次会议。

那次声明几乎排除了本月和3月会议采取行动的可能，投资者目前关注，何时“耐心”这一措辞会被弃用，这可能就预示着美联储准备行动了。虽然叶伦表明加息取决于未来经济数据的表现，但6月会议及其例行新闻发布会似乎将成为它采取行动的最早机会。

美联储去年12月表示，其策略与之前的前瞻指引相一致，即在“相当长的时间”内保持利率在近“零”水平不变。但周三的声明未再提及先前的前瞻指引。

四个新的美联储辖区总裁--亚特兰大的洛克哈特、芝加哥的埃文斯、里其蒙的拉克尔和旧金山的威廉姆斯--在本周的政策会议上轮值投票席。除了对通胀持鹰派立场的拉克尔之外，他们大多是鸽派官员，倾向于在2007-2009金融危机之后的整个经济复苏期都维持较低利率。