标题新闻：短期利率期货合约反映美联储10月升息的机率为66%，联储声明前为65%-CME FedWatch

《中国企业债发行日程表》--5月9日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 盐城市灌东 6.6 7 5/15簿记建档 -- AA 5/16-5/18 天风证券 经济开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: