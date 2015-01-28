《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月28日

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.63 -0.32 -0.87 705413
搜狐 57.13 +0.51 +0.90 254519
网易 108.60 -1.56 -1.42 366809
百度 220.31 -7.22 -3.17 2988442
台湾
台湾积体电路 23.93 -0.26 -1.07 2555085
联电 2.48 +0.02 +0.81 414801
日月光 6.84 +0.15 +2.24 376637
矽品精密 8.82 +0.47 +5.63 2246658
和信超媒体 0.76 -0.03 -3.65 124481
友达 5.92 +0.06 +1.02 532811
中华电信 30.65 +0.18 +0.59 35028
台湾国际航电 52.00 -0.86 -1.63 1096483
香港
中国移动 65.52 -0.33 -0.50 210186
中国联通 15.33 -0.16 -1.03 50908
中国电信 60.09 -1.21 -1.97 9196
中芯国际 4.41 -0.05 -1.12 1994
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 100
(完)
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路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号
路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油市场周二下滑，因在经历了近一周 的上涨之后买兴减弱。 燃料油炼化利润率从近期高位回落，跨月价差和180-cst燃料油现货 升水均削减涨幅。 消息人士称，周二新加坡380-cst燃料油相比于洲际交易所(ICE)6月 布兰特原油的的炼化利润率0900 GMT时报每桶负8.70美元左右，前一日则 为负7.91美元左右。 JBC Energy在一份日报中称，燃料油裂解价差自4月中旬以来的坚挺 态势，一定程度上是今年上半年全球供应季节性收紧的结果。 该公司表示，周库存指标暗示，这种市场趋紧的影响正在显现，而且 料将进一步收紧。 不过该公司预计，未来几周全球市场季节性收紧趋势将触底反弹。 路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差<FO180SGCKMc 1>周一报每桶负3.02美元，为2月27日以来最窄贴水。 于此相似，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差<FO180BRTCKM c1&g