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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 06:49 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.63 -0.32 -0.87 705413

搜狐 57.13 +0.51 +0.90 254519

网易 108.60 -1.56 -1.42 366809

百度 220.31 -7.22 -3.17 2988442

台湾

台湾积体电路 23.93 -0.26 -1.07 2555085

联电 2.48 +0.02 +0.81 414801

日月光 6.84 +0.15 +2.24 376637

矽品精密 8.82 +0.47 +5.63 2246658

和信超媒体 0.76 -0.03 -3.65 124481

友达 5.92 +0.06 +1.02 532811

中华电信 30.65 +0.18 +0.59 35028

台湾国际航电 52.00 -0.86 -1.63 1096483

香港

中国移动 65.52 -0.33 -0.50 210186

中国联通 15.33 -0.16 -1.03 50908

中国电信 60.09 -1.21 -1.97 9196

中芯国际 4.41 -0.05 -1.12 1994

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 100

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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