美国债市：TIPS损益平衡通胀率下跌，因美联储关注通胀回落

路透纽约1月28日 - 美国债市反映市场通胀预期的指标周三下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)承认物价增幅可能进一步回落，因油价大幅下跌。

分析师表示，在美国通胀低于美联储2%的目标的情况下，美联储不太可能急于升息，即使近几个月就业增长加速。美联储采取近零利率政策已超过六年。

“通胀预计短期内将进一步下滑，但委员会预计随着就业市场进一步改善以及能源价格下挫等其他因素的暂时性影响消退，通胀中期内将逐步升向2%，”美国联邦公开市场委员会(FOMC)结束为期两日的会议后在政策声明中表示。

声明反映出低通胀形势如何使美联储将货币政策正常化的计划变得更加复杂。

“成长良好，就业市场正在改善，但通胀仍然非常不确定，这令美联储担忧，”Western Asset Management投资组合经理John Bellows说。

通胀保值债券(TIPS)和普通公债收益率之差随着能源市场跌势而大幅收窄，尽管几近日该收益率差和美国原油价格一同回稳。这一指标衡量投资者的通胀预期，且受到美联储决策者的关注。

美国原油期货周三触及近六年低位，之前美国政府报告，最近一周美国原油库存创纪录高位。

纽约尾盘，五年期TIPS损益平衡通胀率 下跌至1.32%，较上日下跌5个基点。根据Tradeweb，该损益平衡通胀率周二触及七年高位1.37%。

10年期TIPS损益平衡通胀率 报1.60%，较周二尾盘下跌5个基点。(完)