澳新经济指标预测--1月29日-2月5日****

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日当周 1月29日(四) 0030 澳洲出口物价 第四季 -- -3.9% 进口物价 -- -0.8% 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +10.0% 1月30日(五) 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第四季 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 0030 澳洲民间部门信贷 12月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 2月2日当周 2月1日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 12月 -- -- 2月1日-2日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 -- 持平 2月2日(一) 暂无重要经济数据公布 2月3日(二) 0030 澳洲建筑许可 12月 -- +7.5% 0030 澳洲民间住宅许可 12月 -- -0.3% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 12月 -- 逆差9.25 商品和服务进口(较上月) -- +1.0% 出口(较上月) -- +1.0% 0330 澳洲央行利率决定 2月 -- 2.50% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 5.4% HLFS就业增长(较前季) -- +0.8% HLFS就业参与率 -- 69.0% 新西兰劳工成本指数(较上季) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.9% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- -- 2月4日(三) 2230 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 -- +2.2% 2月5日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 12月 -- +0.1% 0030 澳洲零售贸易 第四季 -- +1.0% 2230 澳洲AIG建筑指数 1月 -- 44(完)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号
路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油市场周二下滑，因在经历了近一周 的上涨之后买兴减弱。 燃料油炼化利润率从近期高位回落，跨月价差和180-cst燃料油现货 升水均削减涨幅。 消息人士称，周二新加坡380-cst燃料油相比于洲际交易所(ICE)6月 布兰特原油的的炼化利润率0900 GMT时报每桶负8.70美元左右，前一日则 为负7.91美元左右。 JBC Energy在一份日报中称，燃料油裂解价差自4月中旬以来的坚挺 态势，一定程度上是今年上半年全球供应季节性收紧的结果。 该公司表示，周库存指标暗示，这种市场趋紧的影响正在显现，而且 料将进一步收紧。 不过该公司预计，未来几周全球市场季节性收紧趋势将触底反弹。 路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差<FO180SGCKMc 1>周一报每桶负3.02美元，为2月27日以来最窄贴水。 于此相似，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差<FO180BRTCKM c1&g