修正-更新版 1-美股业绩：波音第四季核心获利飙升，并预计2015年现金流增加

该季净利增至14.7亿美元，每股盈余2.02美元；上年同期分别为12.3亿美元和1.61美元。

据汤森路透I/B/E/S，该公司核心业务每股盈余从1.88美元增至2.31美元，超过分析师平均预期的2.11美元。

截至年末，波音梦幻客机项目的递延生产成本从第三季的252亿美元增至261亿美元。该数字代表生产787飞机的成本，是损益表递延提列的最初1,300架飞机的生产成本均值。

这一增幅超过部分分析师的预期，但与过去的增幅一致。但Nadol表示，这表明波音可能将力争将成本控制在之前定下的270亿美元目标以内。

波音当季未交货订单价值增加120亿美元，从第三季末的4,900亿美元增至5,020亿美元。

正如稍早公布的数据，2014年交货的飞机数量从前一年的648架增加至723架，超过空中客车 。

波音表示，2015年将有750-755架飞机交货。