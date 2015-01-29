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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 23:06 BJT

表格：美国12月成屋待完成销售指数较上月大跌3.7%，预估为增长0.5%

路透1月29日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国12月成屋待完成销售指数较上月大跌3.7%，至100.7，预估为上升0.5%。

美国12月成屋待完成销售较2013年12月增长6.1%。

12月 11月修正值 11月前值 13年12月 指数 100.7 104.6 104.0 94.9

12月 11月修正值 11月前值 14年12月/13年12月 变动(%) -3.7 0.6 -1.2 6.1 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李军 审校 母红)
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