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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 07:40 BJT

《全球汇市》新西兰元因央行温和立场而大跌，美联储发布声明后美元走强

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1288 1.1286 +0.02 -6.69 1.2097

美元/日圆 117.45 117.53 -0.07 -1.86 119.68

欧元/日圆 132.58 132.64 -0.05 -8.43 144.78

美元/瑞郎 0.9061 0.9049 +0.13 -8.85 0.9941

英镑/美元 1.5145 1.5133 +0.08 -2.75 1.5573

美元/加元 1.2512 1.2534 -0.18 +7.69 1.1618

澳元/美元 0.7897 0.7886 +0.14 -3.32 0.8168

新西兰元/美元 0.7333 0.7314 +0.26 -5.95 0.7797

澳元/日圆 92.750 92.680 +0.08 -5.12 97.750

新西兰元/日圆 86.130 85.960 +0.20 -7.69 93.310

英镑/日圆 177.88 177.86 +0.01 -4.56 186.38

澳元/新西兰元 1.0760 1.0775 -0.14 +2.78 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/张荻)
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