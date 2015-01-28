中国证券：证监会称第二轮两融检查属日常监管，不宜过分解读--新华

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透上海1月29日 - 据新华网周三晚间报导，中国证监会当日晚间表示，根据整体安排，在前期对40多家证券公司现场检查之后，近期将对剩余46家证券公司融资类业务进行现场检查。
对于市场担心新一轮融资融券（两融）是否会引发股市大跌，证监会表示，“这属于正常的日常监管工作，不宜过分解读。”
三位消息人士周三对路透表示，中国证监会将于近日再次启动对融资融券业务的检查；同时，也有多家银行接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。 （完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号
路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油市场周二下滑，因在经历了近一周 的上涨之后买兴减弱。 燃料油炼化利润率从近期高位回落，跨月价差和180-cst燃料油现货 升水均削减涨幅。 消息人士称，周二新加坡380-cst燃料油相比于洲际交易所(ICE)6月 布兰特原油的的炼化利润率0900 GMT时报每桶负8.70美元左右，前一日则 为负7.91美元左右。 JBC Energy在一份日报中称，燃料油裂解价差自4月中旬以来的坚挺 态势，一定程度上是今年上半年全球供应季节性收紧的结果。 该公司表示，周库存指标暗示，这种市场趋紧的影响正在显现，而且 料将进一步收紧。 不过该公司预计，未来几周全球市场季节性收紧趋势将触底反弹。 路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差<FO180SGCKMc 1>周一报每桶负3.02美元，为2月27日以来最窄贴水。 于此相似，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差<FO180BRTCKM c1&g