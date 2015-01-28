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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 07:31 BJT

中国证券：证监会称第二轮两融检查属日常监管，不宜过分解读--新华

路透上海1月29日 - 据新华网周三晚间报导，中国证监会当日晚间表示，根据整体安排，在前期对40多家证券公司现场检查之后，近期将对剩余46家证券公司融资类业务进行现场检查。

对于市场担心新一轮融资融券（两融）是否会引发股市大跌，证监会表示，“这属于正常的日常监管工作，不宜过分解读。”

三位消息人士周三对路透表示，中国证监会将于近日再次启动对融资融券业务的检查；同时，也有多家银行接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。 （完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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