金砖国家：1月28日股汇市收盘纵览

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透1月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月28日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.52%，收报984.65点。
中国股市：沪综指收跌1.4%连续第二日下挫，人民币贬值压力加大拖累权重股走低
香港股市：恒生指数小涨，因预期美联储推迟升息
中国汇市：人民币收贬，套利盘等牵引继续逼近跌停位
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巴西股市：挫跌近2%，受巴西国家石油公司(Petrobras) 优先股及普通股重挫11.21%及10.48%拖累，因该公司可能因为数十亿美元贪污丑闻而蒙受巨大损失。巴西指标股指Bovespa指数 收盘大跌1.85%，报47,694.54点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收盘报2.5750/69，上交易日收盘报2.5691/06。
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南非股市：连续第三个交易日上涨，药妆零售业者Clicks Group 股价冲上历史新高，因耶诞节期间营收增加。指标Top-40绩优股指数 收涨1.06%至45,002点。综合指数 上扬0.97%，至51,200点。
南非汇市：兰特兑美元上扬，因预计美国推迟升息
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印度股市：涨跌互见，盘中连续第六个交易日创新高，但之后遭逢获利了结卖盘，银行等绩优股上涨，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)会后将采行温和立场。NSE指数 连续九个交易日上涨，齐平2014年3月至4月间以来最长连涨记录，终场收高0.04%，报8,914.30点，盘中一度创下8,985.05的纪录高点。BSE指数 小幅收低0.04%，报29,559.18点，盘中一度上涨0.73%至纪录高位29,786.32点。
印度汇市：卢比兑美元 收盘近持平，报61.41/42，前一收盘价为61.3950/4050，尾随股市从高点回档走势，另外亦受进口商月末美元买需打压。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 大跌2.32%，报765.370点；MSCI明晟俄罗斯指数 挫低2.66%，报420.48点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.82%，报68.0345卢布；卢布兑欧元 贬值1.25%，报76.8975卢布。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号
路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油市场周二下滑，因在经历了近一周 的上涨之后买兴减弱。 燃料油炼化利润率从近期高位回落，跨月价差和180-cst燃料油现货 升水均削减涨幅。 消息人士称，周二新加坡380-cst燃料油相比于洲际交易所(ICE)6月 布兰特原油的的炼化利润率0900 GMT时报每桶负8.70美元左右，前一日则 为负7.91美元左右。 JBC Energy在一份日报中称，燃料油裂解价差自4月中旬以来的坚挺 态势，一定程度上是今年上半年全球供应季节性收紧的结果。 该公司表示，周库存指标暗示，这种市场趋紧的影响正在显现，而且 料将进一步收紧。 不过该公司预计，未来几周全球市场季节性收紧趋势将触底反弹。 路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差<FO180SGCKMc 1>周一报每桶负3.02美元，为2月27日以来最窄贴水。 于此相似，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差<FO180BRTCKM c1&g