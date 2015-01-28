版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 07:51 BJT

金砖国家：1月28日股汇市收盘纵览

路透1月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月28日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.52%，收报984.65点。

中国股市：沪综指收跌1.4%连续第二日下挫，人民币贬值压力加大拖累权重股走低

香港股市：恒生指数小涨，因预期美联储推迟升息

中国汇市：人民币收贬，套利盘等牵引继续逼近跌停位

============================================================================

巴西股市：挫跌近2%，受巴西国家石油公司(Petrobras) 优先股及普通股重挫11.21%及10.48%拖累，因该公司可能因为数十亿美元贪污丑闻而蒙受巨大损失。巴西指标股指Bovespa指数 收盘大跌1.85%，报47,694.54点。

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元 收盘报2.5750/69，上交易日收盘报2.5691/06。

============================================================================

南非股市：连续第三个交易日上涨，药妆零售业者Clicks Group 股价冲上历史新高，因耶诞节期间营收增加。指标Top-40绩优股指数 收涨1.06%至45,002点。综合指数 上扬0.97%，至51,200点。

南非汇市：兰特兑美元上扬，因预计美国推迟升息

=========================================================================

印度股市：涨跌互见，盘中连续第六个交易日创新高，但之后遭逢获利了结卖盘，银行等绩优股上涨，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)会后将采行温和立场。NSE指数 连续九个交易日上涨，齐平2014年3月至4月间以来最长连涨记录，终场收高0.04%，报8,914.30点，盘中一度创下8,985.05的纪录高点。BSE指数 小幅收低0.04%，报29,559.18点，盘中一度上涨0.73%至纪录高位29,786.32点。

印度汇市：卢比兑美元 收盘近持平，报61.41/42，前一收盘价为61.3950/4050，尾随股市从高点回档走势，另外亦受进口商月末美元买需打压。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 大跌2.32%，报765.370点；MSCI明晟俄罗斯指数 挫低2.66%，报420.48点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.82%，报68.0345卢布；卢布兑欧元 贬值1.25%，报76.8975卢布。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐