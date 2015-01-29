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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 08:02 BJT

韩股业绩：三星电子第四季获利同比下降36%，为三年来首次同比下降

路透首尔1月29日 - 韩国三星电子 周四公布：

* 第四季营收为52.7万亿韩元(初估为52万亿)

* 第四季营业利润为5.3万亿韩元(初估为5.2万亿)

* 第四季净利为5.3万亿韩元

* 2014年底每普通股派息19,500韩元，2013年底派息为13,800韩元

* 第四季移动部门获利为1.96万亿韩元

* 第四季芯片业务获利为2.70万亿韩元

* 第一季智能手机和平板电脑需求料因季节性疲弱而下降

* 第四季智能手机出货量较第三季下降

* 第四季智能手机平均售价上升

* 预计2015年资本支出料较2014年的23.4万亿韩元增加

* 2015年全球业务环境的不确定性将增大(完)
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