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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 08:05 BJT

日本数据：12月零售销售连续第六个月同比增长，表明消费缓慢复苏

路透东京1月29日 - 日本政府周四公布的数据显示，12月零售销售较
上年同期成长0.2%，说明民间消费正在从去年4月消费税上调导致的低迷
状态中缓慢复苏。
    
    路透访问的分析师原先预期中值为增长0.9%。日本经济产业省公布的
数据显示，12月零售销售为连续第六个月增长。
    
    参看完整表格细节，可点选经济产业省网站：
     here(完)
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