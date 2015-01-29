《焦点》希腊新任总理冻结民营化行动，当地金融市场哀鸿遍野

澳洲股市：收盘基本持稳，回吐今日稍早录得的大部分涨幅
路透5月11日 - 澳洲股市周四收盘变动不大，回吐今日稍早录得的大部分涨幅，因金融、医疗保健和消费板块的强劲表现被电信类股的下滑抵消。
法国已经排除直接取消希腊债务的可能，希腊债务中约有80%是由其他欧元区国家政府、以及IMF等跨国组织所持有。不过法国当局已经表示，对于让希腊更能够持续承担负债的协商持开放态度，齐普拉斯则是料将在2月12日欧盟峰会之前与法国总统奥朗德会面。
德国的反应则是非常冷峻。德国经济部长加布利尔表示，希腊政府在宣布停止民营化之前，应该先与伙伴国讨论。
“其他欧元区国家民众有权见到希腊遵守协议，”他说道，并称希腊退出欧元将会是“错误的解决办法”，但这得由希腊政府自行决定。
由于担心新政府与债权人的谈判会破局，希腊在欧洲的未来难以预料，这导致希腊金融市场连续第三个交易日陷入动荡。
然而尽管危机弥漫，但部分观察家认为，有一个方法能让雅典和柏林都感到满意。一名法国外交界消息人士表示，他预期欧洲金主设下的2月28日最后期限可能展延。
消息人士称，“这还没确定，因需要达成协议，而德国和芬兰则还要寻求国会支持，不过我们可能会展延计画的到期日。”(完) (编译 张明钧/陈宗琦; 审校 张荻/郑茵/许娜)
路透5月11日 - 澳洲股市周四收盘变动不大，回吐今日稍早录得的大部分涨幅，因金融、医疗保健和消费板块的强劲表现被电信类股的下滑抵消。
路透台北5月11日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.88亿台币，连四日买超金 额共计209.14亿台币；上交易日为买超51.62亿台币。 三大法人今日合计买超37.36亿台币，上交易日修正后为买超66.87亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/11 +40.88 +37.36 5/10 +51.62 +66.87r 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%