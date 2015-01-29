《焦点》希腊新任总理冻结民营化行动，当地金融市场哀鸿遍野

法国已经排除直接取消希腊债务的可能，希腊债务中约有80%是由其他欧元区国家政府、以及IMF等跨国组织所持有。不过法国当局已经表示，对于让希腊更能够持续承担负债的协商持开放态度，齐普拉斯则是料将在2月12日欧盟峰会之前与法国总统奥朗德会面。

德国的反应则是非常冷峻。德国经济部长加布利尔表示，希腊政府在宣布停止民营化之前，应该先与伙伴国讨论。

“其他欧元区国家民众有权见到希腊遵守协议，”他说道，并称希腊退出欧元将会是“错误的解决办法”，但这得由希腊政府自行决定。

由于担心新政府与债权人的谈判会破局，希腊在欧洲的未来难以预料，这导致希腊金融市场连续第三个交易日陷入动荡。

然而尽管危机弥漫，但部分观察家认为，有一个方法能让雅典和柏林都感到满意。一名法国外交界消息人士表示，他预期欧洲金主设下的2月28日最后期限可能展延。