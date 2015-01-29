中国钢铁：钢企今年资金仍紧张，汇率和债务风险可能加大--中钢协

澳洲股市：收盘基本持稳，回吐今日稍早录得的大部分涨幅
路透5月11日 - 澳洲股市周四收盘变动不大，回吐今日稍早录得的大部分涨幅，因金融、医疗保健和消费板块的强劲表现被电信类股的下滑抵消。
路透北京1月29日 - 中国钢铁工业协会周四表示，中国钢企今年资金紧张难以根本缓解，且汇率和债务风险都可能加大，人民币最近的贬值对钢企形成严峻的考验。
中钢协并表示，钢铁企业反映2014年资金紧张，融资贵、融资难问题没有得到缓解，去年全行业贷款总量下降了47亿元人民币。
中国钢铁业产能严重过剩，中钢协此前预计今年钢材市场供大于求局面短期内难以扭转，钢材价格难以大幅回升。
主要受美元指数升值影响，人民币兑美元 自去年11月迄今贬值2.2%。 （完） (发稿 李文科 撰写 张晓翀；; 审校 黄凯)
路透5月11日 - 澳洲股市周四收盘变动不大，回吐今日稍早录得的大部分涨幅，因金融、医疗保健和消费板块的强劲表现被电信类股的下滑抵消。
路透台北5月11日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.88亿台币，连四日买超金 额共计209.14亿台币；上交易日为买超51.62亿台币。 三大法人今日合计买超37.36亿台币，上交易日修正后为买超66.87亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/11 +40.88 +37.36 5/10 +51.62 +66.87r 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%