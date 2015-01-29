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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 10:38 BJT

中国钢铁：钢企今年资金仍紧张，汇率和债务风险可能加大--中钢协

路透北京1月29日 - 中国钢铁工业协会周四表示，中国钢企今年资金紧张难以根本缓解，且汇率和债务风险都可能加大，人民币最近的贬值对钢企形成严峻的考验。

中钢协并表示，钢铁企业反映2014年资金紧张，融资贵、融资难问题没有得到缓解，去年全行业贷款总量下降了47亿元人民币。

中国钢铁业产能严重过剩，中钢协此前预计今年钢材市场供大于求局面短期内难以扭转，钢材价格难以大幅回升。

主要受美元指数升值影响，人民币兑美元 自去年11月迄今贬值2.2%。 （完） (发稿 李文科 撰写 张晓翀；; 审校 黄凯)
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