版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 08:45 BJT

表格：澳洲第四季出口物价较前季持平，进口物价升0.9%

路透悉尼1月29日 - 澳洲统计局周四公布第四季进出口物价指数，以
下为详细数据：
    　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　指数　　　　较上季%
    出口物价指数      85.3         持平
    进口物价指数　　 105.2         +0.9%
    
    浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站www.abs.gov.au (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐