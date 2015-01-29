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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 09:04 BJT

韩国个股：三星电子称已回购价值2.45万亿韩元股票

路透1月29日 - 韩国三星电子 ：

* 第一季手机出货量和平均售价将高于第四季

* 截至1月底已回购价值2.45万亿韩元(22.6美元)的普通股和优先股

* 受季节性需求减弱影响，第一季元件业务盈利能力可能不会改善(完)
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