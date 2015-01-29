中国个股：电广传媒与美国狮门影业三年共同投资15亿美元合作拍片

路透上海1月29日 - 继复星国际 等企业之后，又一家中国企业决定进军美国好莱坞。中国电广传媒 周四公告称，其与美国狮门影业 达成合作协议，拟共同投资影片制作发行等，预计三年合作期内共同投拍影片的投资总额将达15亿美元。

公告指出，在合作期内，狮门影业所有计划投资、满足合作条件的影片，电广传媒将根据双方的约定进行投资。对于狮门影业启动的中国合拍片，电广传媒享有优先谈判权，且投资比例可达到净制作投资的43%或双方认可的其他比例。此外，狮门影业将协助电广传媒主导的合拍片的制作，并协助电广传媒制作的中国电影的海外发行。

同时，狮门影业有权按照协议规定的条件，投资电广传媒在中国上映的多部国产影片。就这类电影的海外发行，狮门影业享有30天的优先谈判权。另外，电广传媒还享有每年四部与狮门影业合作电影在中国的独家销售权。

电广传媒称，其单片投资一般上限为3,000万美元，如果因合作影片投资规模较大导致 电广传媒出资金额超过这一上限，其可以选择以实际净制作投资25%的方案进行投资。一般情况下，电广传媒在12个月的周期内出资额之和不超过1.25亿美元。

电广传媒称，通过本次合作，公司将分享狮门电影全球票房收益，增加新的利润来源，同时提升公司在国内电影票房市场的占有率；通过与国际顶尖电影制片商的同台协作，有利于公司熟悉和积累国际影业运作经验；有利于充分整合影视娱乐资源，完善电影制作、电影发行，以及电影资源衍生开发的产业链，创造新的业务增长极。

继在北京和香港设立影业子公司后，电广传媒还决定在美国特拉华州设立全资子公司，从而搭建“北京-香港-美国”三足鼎立的影业国际化发展格局，进一步提升公司影视剧业务发展水平。

狮门影业是全球最大的独立电影制片商之一，其曾拍摄过《暮光之城》系列、《惊天魔盗团》等知名影片，历史上共获得20次奥斯卡奖。

去年6月，复星国际宣布参股美国Studio 8影业公司，中国私募投资基金弘毅投资参股好莱坞STX电影工作室。近期有国外媒体报导，复星和大连万达集团有意收购好莱坞米高梅公司。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)