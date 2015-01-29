投行报告：美联储会议声明措辞变化表明其向加息又迈进一步--中金

路透北京1月29日 - 中国知名投行中金公司周四发布报告称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的1月FOMC会议声明措辞变化表明，美联储又向加息迈进了一步，美联储正按部就班，稳步、谨慎地改变加息前瞻指导。

中金宏观研究团队的报告指出，关于油价下跌对美国通胀的影响，美联储的担忧明显小于欧洲央行和日本央行。中金公司预计9月美联储首次加息的可能性最大，未来一年美元将继续保持强势，升值趋势不变。

以下为中金公司报告主要观点：

美联储刚刚公布1月FOMC会议声明，与12月相比，本次声明的主要变化有：

1）完全删除了维持当前超低利率“for a considerable time”的措辞；

2）对劳动力市场的改善情况更加有信心，对劳动力市场的评价从“solid job gains”变为“strong job gains”；相应地对整体经济活动的评价也从“moderate pace”改为“solid pace”;

3）预计短期内通胀将继续下行，但并不担忧：受国际油价下跌的影响，短期内通胀可能继续下行；但美联储认为油价下跌增加了居民的实际购买力，最终将刺激居民的其他消费，中期内通胀大幅下行的压力不大，中长期通胀预期稳定；

4）所有FOMC委员都同意此次声明中的措辞，这是去年7月以来的首次，此前部分委员对加息的前瞻指导措辞有争议。

中金公司评论如下：

1）维持美联储最早今年9月首次加息的判断不变。如果完全参考2004年时的经验（2004年1月删除“considerable time”6个月后进入加息周期），今年6月美联储首次加息的可能性大。但现在与2004年不同的是国际能源价格走势的巨大差异：2004年初时，布伦特油价只有30美元左右，到2004年中已经上涨33%至40美元；现在是短短半年多的时间，国际油价下跌了60+%。正如我们此前一直强调的，在通胀无压力的情况下，美联储并不急于加息。因此我们判断的加息时间点要晚于市场普遍预期的今年中，最可能在3季度；同时考虑到3季度只有9月FOMC会议后有新闻发布会，我们预计9月首次加息的可能性最大。

2）关于油价下跌对美国通胀的影响，美联储的担忧明显小于欧央行和日本央行。主要的原因是美国目前几乎没有通缩风险，而欧元区面临明显的通缩风险，日本也是刚刚走出通缩。我们确实看到，在美国12月总CPI从此前的1.3%骤降到0.8%后，核心CPI仍旧有1.6%（欧元区只有0.7%）。

3） 美元将继续保持强势。自去年中以来，美元指数从80左右一路攀升到了目前的95，涨幅接近20%。不过从更长的周期看，95的美元指数并不算高（刚刚回到2003年中的水平）。尽管可能面临短期的技术性调整，但考虑到欧美货币政策、增长前景的巨大差异，预计未来一年美元将继续保持强势，升值趋势不变。

总体上，美联储正按部就班，稳步、谨慎地改变加息前瞻指导，1月FOMC会议声明显示美联储又向加息迈进了一步。