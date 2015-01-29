《全球重要经济事件一览表》--1月29日-2月5日

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1月29日(四)

惠灵顿--新西兰央行宣布官方现金利率。

卢森堡--欧洲央行执委普雷特在第19届2015年全球金融峰会(Global Securities Finance Summit)发表演说(0910)。

米兰--欧洲央行执委科尔参加“欧元的未来”的讨论(1630)。

1月30日(五)

美国费尔法克斯--美联储理事塔鲁洛在金融研究办公室和金融稳定监管委员会第四届年会上发表演讲，题为“推进宏观审慎政策目标”(1745)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

1月31日(六)

剑桥--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在剑桥大学Marshall Society年会“政策的力量：解决问题和规划未来”上发表讲话。

2月2日(一)

美国萨拉索塔--美国亚特兰大联邦储备银行副总裁David Altig和达拉斯联储银行副总裁Mine Yucel参加“经济前景、货币政策与能源：美联储研究主管的想法”的活动(2230)。

2月3日(二)

美国纽瓦克--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“美国以及国际经济和货币政策”发表讲话(1500)。

圣保罗--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话(1745)。

悉尼--澳洲央行召开利率会议。

奥斯陆--挪威央行理事Birger Vikoren在一个研讨会上讲话。

2月4日(三)

哥伦布--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济发表演说(1745)。

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至2月5日)。

仙台--日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话。

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(0800)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有公布利率决定的计划。

2月5日(四)

法兰克福--欧洲央行执委普雷特在彼得森国际经济研究所和穆迪联合举办的第八届主权风险和宏观经济大会上发表讲话(1130)。

伦敦--英国央行宣布利率决定(1200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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