更新版 1-中国证券：证监会再启两融检查令股市再受惊吓，实质影响可能不大

* 证监会证实启动第二轮券商融资类业务检查

* 股市开盘下跌1.4%

* 部分分析师认为其实质影响有限，但反映监管态度 (新增分析师评论及股市反应)

路透上海／北京1月29日 - 中国证监会启动第二轮券商融资类业务检查，虽然证监会强调不宜过分解读这条消息，亦引起A股投资者一定程度的恐慌，沪综指周四开盘跌1.4%。

部分分析师认为，此次检查大多针对中小券商，对两融业务的影响大不如第一次，不宜草木皆兵。但亦有分析师指出，第二轮检查及近期部分银行加强信贷投向管理，严禁资金流向股市，都表明监管层有意控制股市过快上涨风险，短期内将进入存量资金搏奕阶段。

据新华网周三晚间报导，中国证监会当日晚间表示，根据整体安排，在前期对40多家证券公司现场检查之后，近期将对剩余46家证券公司融资类业务进行现场检查。证监会强调，“这属于正常的日常监管工作，不宜过分解读。”

华泰证券非银金融研究团队在报告指出，第二轮被检查的券商，主要是中小券商，其融资融券业务的市场份额可能仅三成，而且预期其检查结果的处理方式将较为温和。如果股市近期因该消息出现大的波动，应是买入机会。

不过国泰君安首席策略分析师乔永远认为，证监会启动第二轮融资类业务专项检查，增量资金入市将再受影响，存量资金博弈格局进一步确立。建议关注成长股板块和有业绩支撑的中盘蓝筹股。

自去年下半年开始A股牛市行情，主要特征为资金推动，而通过融资融券进入股市的资金是主要增量资金来源之一。目前沪深两市融资余额已超过1.1万亿元人民币。

中国股市周四开盘即大跌，因证监会证实将进行第二轮融资类业务检查。沪综指 开盘跌1.4%报3,259点，之后股指扳回部分跌幅。