重发-券商观点：两融再检查令A股存量博弈格局确认，关注成长股--国泰君安

(重发以修改标题的错别字)

路透上海1月29日 - 中国大型券商国泰君安证券首席策略分析师乔永远认为，证监会启动第二轮包括融资融券在内的融资类业务专项检查，增量资金入市再受影响，存量资金博弈格局进一步确立。

他在简评中指出，在存量博弈格局下，市场风险偏好将重新成为市场风格的决定性因素。这种模式的典型是2013年的A股市场，其特点是波动加大、市场分化、局部牛市、风险偏好主导，其中局部牛市则主要集中于成长股板块。另外，推荐拥有业绩支撑的中盘蓝筹股。

中国证监会周三晚间表示，根据整体安排，在前期对40多家证券公司现场检查之后，近期将对剩余46家证券公司融资类业务进行现场检查。证监会强调，这属于正常的日常监管工作，不宜过分解读。

以下是报告摘要：

1. “再查两融”的措施进一步确认了监管层近期的监管逻辑。自12月以来，证监会已先后实施专项检查两融业务、加强退市风险警示、点名通报18家涉嫌股价操纵上市公司、打击内幕交易等监管行为；1月16日，银监会对《商业银行委托贷款管理办法》征求意见，对委托贷款的来源和用途两端加强监管；保监会则在前期召开会议，提示险资运用的合规性及相关风险。我们在1月18日策略报告《牛市放缓，布局防御》中提出，系统性提升监管力度的逻辑还将延续，一行三会政策的边际变动将使市场资金成本下降预期受到影响。“再查两融”的政策措施，进一步确认了这一逻辑。

2. 增量资金入市再受影响，存量资金博弈格局进一步确立。10月至今，经过三个月的市场行情快速演绎，无风险下行驱动增量资金进入市场的进程已逐步放缓，当前市场正从增量资金逻辑转向存量资金逻辑（《存量博弈，回归2013年模式》20150125）。在此特定背景下，证监会对两融业务的再次检查，将使对市场逻辑造成较大影响，使存量资金博弈格局进一步确立。

3. 存量资金博弈下，市场风格向2013年模式回归，重回alpha逻辑。在存量博弈格局下，市场风险偏好将重新成为市场风格的决定性因素。这种模式的典型是2013年的A股市场，其特点是波动加大、市场分化、局部牛市、风险偏好主导，其中局部牛市则主要集中于成长股板块。站在当前我们认为，政府稳增长的背景下，存量博弈将带动风险偏好逐步上升，中盘蓝筹及成长股将会有好的表现；市场对改革相关标的将提升偏好度。