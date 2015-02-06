《交易视点》台湾央行今年升息机率低，中长期台债殖利率料走低--永丰金证

路透台北2月6日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，台湾指标10年公债103/13 殖利率周四震荡收低，主要反映昨晚美债走多，以及1月CPI年增率意外衰退。不过103/13缺乏主力带盘，且下周还有标售30年券、新10年券发行前交易以及农历春节前调节卖压等的变数挑战，预料封关前的走势仍偏空。

至于五年券103/15期 因资金宽松且筹码集中，殖利率还有走低机会。但有市场人士认为，台债近期受国际债券密集发行影响，长券端殖利率已经偏高，在全球愈来愈多央行加入宽松行列的环境下，预料今年台湾央行升息的机率很低，因此中长期而言，台债殖利率有向下修正的空间。